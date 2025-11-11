EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur le Soudan du Sud

Face à la détérioration de la situation politique et humanitaire au Soudan du Sud, le Conseil de sécurité se réunit, mardi, en présence du chef des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, et de la responsable d'ONU-Femmes, Sima Sami Bahous. Le direct est assuré par la Section de la couverture des réunions de l’ONU.



