Observatoire des droits humains

Les cigognes et les goélands transportent des centaines de kilos de plastique depuis les décharges jusqu’aux zones humides d’Andalousie

par Julián Cano Povedano, PhD student, Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC)
Andy J. Green, Profesor de investigación, Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC)
Le plastique ne se déplace pas seulement par le vent ou la mer. En Andalousie, des milliers d’oiseaux en deviennent les livreux involontaires de déchets plastiques, reliant les décharges humaines aux zones naturelles protégées.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
