Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le Saint-Laurent s’asphyxie : un déséquilibre invisible menace la vie marine et le climat

par Ludovic Pascal, Research associate, Université du Québec à Rimouski (UQAR)
Gwénaëlle Chaillou, Professeure de chimie marine à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER-UQAR), Université du Québec à Rimouski (UQAR)
La perte d’oxygène dans les eaux profondes du Saint-Laurent bouleverse le cycle de l’azote, menaçant la vie marine et accentuant les émissions de GES.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
