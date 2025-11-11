Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

De Katmandou à Casablanca : la révolte d’une génération sous surveillance

par Amani Braa, Assistant lecturer, Université de Montréal
En 2025, des jeunes du monde entier se mobilisent contre injustices, précarité et répression, imposant leur voix dans l’espace public.La Conversation


