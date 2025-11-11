Anatomie d’un effort, ou comment déjouer notre tendance à la paresse pour bouger plus
par Boris Cheval, Associate professor, École normale supérieure de Rennes
Florent Desplanques, Professeur agrégé d'EPS, chargé d'enseignement, École normale supérieure de Rennes
Silvio Maltagliati, Maître de conférence, Université Bretagne Sud (UBS)
Pour nous aider à bouger plus, des chercheurs décryptent les trois phases de l’effort qui permettent, par exemple, de faire un marathon, en dépit des efforts physiques que cela implique.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mardi 11 novembre 2025