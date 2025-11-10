À Belém, Lula appelle à en finir avec le « négationnisme » climatique

La 30ème conférence de l'ONU sur le climat s’est ouverte lundi à Belém, au Brésil. Alors que la planète s’apprête, dans les années à venir, à franchir le seuil de réchauffement de 1,5 °C fixé par l’Accord de Paris, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a appelé à « infliger une nouvelle défaite aux négationnistes » climatiques pour éviter un emballement irréversible.



