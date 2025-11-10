Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

À Genève, les États s’engagent à réduire davantage l’usage du mercure, un poison mondial

Alors que des dizaines de millions de personnes dans le monde sont exposées à la contamination au mercure, les représentants de 153 pays, réunis la semaine dernière à Genève, ont adopté 22 nouvelles mesures pour agir contre ce métal toxique, responsable d’atteintes graves à la santé et à l’environnement.


