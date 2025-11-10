Plus de 3 millions de Syriens sont retournés chez eux depuis la chute d’Al-Assad (HCR)

Alors que le président syrien de transition, Ahmed Al-Charaa, poursuit sa normalisation sur la scène internationale – marquée, lundi, par une visite à la Maison Blanche et un entretien avec Donald Trump –, des millions de réfugiés et de déplacés syriens sont rentrés chez eux depuis la chute de Bachar Al-Assad, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).



Lire l'article complet