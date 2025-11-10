Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Le rêve d'un jeune athlète tourne au cauchemar

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un supporter arbore le drapeau national sénégalais à Dakar, le 2 février 2022, après la victoire du Sénégal contre le Burkina Faso lors de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations 2021. © 2022 CARMEN ABD ALI/AFP via Getty Images Le 2 novembre, les funérailles de Cheikh Touré, un jeune et prometteur gardien de but sénégalais, ont finalement eu lieu après que son corps ait été rapatrié du Ghana. Selon les médias, Cheikh Touré s'était rendu au Ghana en pensant être mis en contact avec des recruteurs de footballeurs. Ces derniers l'auraient kidnappé, extorqué…


© Human Rights Watch -
