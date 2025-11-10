Plus d'un milliard d'armes légères en circulation : l’ONU alerte sur un fléau planétaire

Elles ne font pas les gros titres, mais tuent chaque jour plus que les bombes. Pistolets, fusils d'assaut, mitraillettes, ces armes légères et de petit calibre dont plus d'un milliard circulent sur la planète, sont devenues la matière première d'un désordre global : elles prolongent les guerres, nourrissent le crime organisé et rongent les institutions fragiles de l'intérieur.



