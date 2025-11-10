L’avenir de la gastronomie française ne se joue pas uniquement dans l’assiette
par Mihaela Bonescu, Enseignant-chercheur en communication / marketing, Burgundy School of Business
Pascale Ertus, Maître de conférences en Sciences de Gestion, Nantes Université
Une étude scientifique, menée auprès de 18 chefs de cuisine étoilés en Bretagne, dans les Pays de la Loire et en Bourgogne, met en lumière les défis pour pérenniser la gastronomie française. Les solutions : transmettre le métier par l’apprentissage, encourager le « fait maison » et promouvoir un bénéfice santé pour la population.
Le 29 septembre 2025, l’agenda du président de la République annonçait un « déjeuner de la gastronomie et de la restauration traditionnelle ». De nombreux représentants…
