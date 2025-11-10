Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La menace méconnue de la transition énergétique

par Olivier Fontaine, Professeur de Chimie, et de sciences physiques, Université de Montréal
La voiture électrique incarne la transition verte, mais son électrolyte, maillon essentiel et problématique, soulève des enjeux géopolitiques et environnementaux oubliés.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation
