Observatoire des droits humains

Les catastrophes climatiques ont déplacé 250 millions de personnes en 10 ans, selon le HCR

Alors que s’ouvre ce lundi à Belém, au Brésil, la 30ᵉ Conférence des Nations Unies sur le climat (COP30), l'agence de l'ONU pour les réfugiés publie un rapport alarmant : au cours des dix dernières années, les catastrophes météorologiques ont provoqué le déplacement de 250 millions de personnes, soit près de 70 000 par jour – deux toutes les trois secondes.


© Nations Unies -
