Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

EN DIRECT - Débat au Conseil de sécurité sur les armes légères

Le Conseil de sécurité organise lundi un débat public sur la question des armes légères et de petit calibre, en présence du principal responsable de l'ONU pour les affaires de désarmement, Adedeji Ebo. Le direct est assuré par la Section de la couverture des réunions de l’ONU.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ L’avenir de la gastronomie française ne se joue pas uniquement dans l’assiette
~ La menace méconnue de la transition énergétique
~ Il y a 140 ans, la France attaquait Taïwan
~ Du tendon d'Achille aux trompes de Fallope : quand la nomenclature anatomique cache des histoires de pouvoir et d’exclusion
~ Le collège unique, une ambition révolue ?
~ Est-il possible de passer un hiver confortable sans chauffage (ou presque) ?
~ Menace terroriste en France : sur TikTok, la propagande djihadiste en quelques clics
~ Les catastrophes climatiques ont déplacé 250 millions de personnes en 10 ans, selon le HCR
~ Publicité digitale et empreinte carbone : comment concilier performance et durabilité ?
~ Évaluer les structures d’insertion par l’activité économique au-delà des chiffres
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter