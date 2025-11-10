Publicité digitale et empreinte carbone : comment concilier performance et durabilité ?
par Galina Kondrateva, enseignant-chercheur en marketing, EDC Paris Business School
Nadr El Hana, Maître de conférences, IAE Paris – Sorbonne Business School; Université Mohammed VI Polytechnique
Silvia L. Martin, Full Professor of Marketing, California State University, Los Angeles
Le secteur de la publicité tient-il vraiment compte de son empreinte environnementale ? Quelles seraient les solutions les plus efficaces pour améliorer cette dernière ?
Lire l'article complet
© La Conversation
- lundi 10 novembre 2025