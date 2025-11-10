Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Évaluer les structures d’insertion par l’activité économique au-delà des chiffres

par Anne Le Roy, Enseignante chercheuse en Economie au CREG à l'UGA, Université Grenoble Alpes (UGA)
L’évaluation des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) ne doit pas reposer uniquement sur le taux de sortie dynamique. C’est ce que démontre une recherche menée en Isère.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
