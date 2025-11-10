Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Expérience client : tout le monde en parle, mais qui s’y intéresse vraiment ?

par Bert Paesbrugghe, Professeur (Associate) de ventes et achat, IÉSEG School of Management
Il ne suffit pas de dire que « le client est roi » pour que ce dernier soit satisfait. De nombreuses entreprises affirment que toutes leurs actions visent l’objectif d’une bonne expérience client, mais qu’en est-il derrière les paroles ? Et comment reconnaître celles qui s’impliquent véritablement ?

Lorsque nous consultons les sites Web ou les supports marketing de différentes entreprises, nous trouvons facilement des déclarations telles qu’« orienté client » et autres « satisfaction garantie », voire « nous accordons toujours la priorité à nos clients ». Ces déclarations…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Pourquoi le mariage des enfants perdure en RDC et comment inverser la tendance
~ Changer la conduite du changement : un impératif
~ États-Unis : Aborder en priorité les droits humains lors de la visite du dirigeant saoudien
~ Dix ans après Paris, la COP30 pourra-t-elle relancer l’action climatique ?
~ L’hyperstition, un concept au cœur de la vision de Nick Land, idéologue des Lumières sombres autour de Trump
~ Comment les banques centrales peuvent éviter la spirale des anticipations d’inflation
~ Le paradoxe de la Sécurité sociale : et si, pour faire des économies, il fallait l’étendre ?
~ Avec son éphémère test anti-« wokisme », l’Oklahoma ouvre un peu plus les portes de l’école aux lobbies conservateurs
~ Coup d’envoi de la COP30 : un appel urgent à agir pour le climat et à renforcer les financements
~ Le Brésil est-il en mesure de respecter ses engagements climatiques ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter