Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

États-Unis : Aborder en priorité les droits humains lors de la visite du dirigeant saoudien

par Human Rights Watch
Click to expand Image Le président américain Donald Trump discutait avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane au Palais royal à Riyad, le 13 mai 2025. Le président Trump se trouvait en Arabie saoudite à l’occasion du Forum d'investissement américano-saoudien. © 2025 Win McNamee/Getty Images (Washington, 10 novembre 2025) – Le gouvernement des États-Unis, y compris le Congrès, devrait aborder la question des violations des droits humains commises par l’Arabie saoudite lors de la visite du prince héritier Mohammed ben Salmane à Washington le 18 novembre, ont conjointement…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
