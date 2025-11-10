États-Unis : Aborder en priorité les droits humains lors de la visite du dirigeant saoudien

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le président américain Donald Trump discutait avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane au Palais royal à Riyad, le 13 mai 2025. Le président Trump se trouvait en Arabie saoudite à l’occasion du Forum d'investissement américano-saoudien. © 2025 Win McNamee/Getty Images (Washington, 10 novembre 2025) – Le gouvernement des États-Unis, y compris le Congrès, devrait aborder la question des violations des droits humains commises par l’Arabie saoudite lors de la visite du prince héritier Mohammed ben Salmane à Washington le 18 novembre, ont conjointement…



Lire l'article complet