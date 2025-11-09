Tolerance.ca
Médias - Communiqués

Ruba Ghazal sur le terrain avec le GRIP

Québec solidaire -
Montréal, le 1er novembre 2025 – Dans une vidéo publiée sur sa page Youtube, la porte-parole de Québec solidaire Ruba Ghazal passe la nuit à Montréal avec un organisme communautaire, le GRIP, dans le cadre d’interventions en milieux festifs.
1Le Groupe de Recherche et d’Intervention Psychosociale (GRIP) est un organisme à but non lucratif opérant dans le domaine de la réduction des méfaits, notamment en milieu festif.
« J’ai eu la chance de passer une soirée avec les intervenantes et les intervenants du GRIP. J’ai pu découvrir de près le travail incroyable de personnes dévouées et essentielles à la sécurité de la vie nocturne montréalaise. Il faut soutenir nos organismes communautaires, c’est eux qui protègent et qui prennent soin de notre monde, souvent dans l’ombre. Nos villes doivent rester vivantes et sécuritaires, et c’est au cœur de la mission du GRIP. Merci de sauver le monde, une nuit à la fois », a déclaré Mme Ghazal.


Lire l'article original complet

© Québec solidaire -
