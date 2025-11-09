Coup d’envoi de la COP30 : un appel urgent à agir pour le climat et à renforcer les financements

Des milliers de diplomates et d’experts du climat se dirigent vers Belém, dans l’Amazonie brésilienne, pour la COP30, le dernier cycle en cours des négociations climatiques de l’ONU. Leur mission est on ne peut plus claire : transformer les promesses en actions et s’accorder sur des plans plus ambitieux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.



