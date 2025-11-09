Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Coup d’envoi de la COP30 : un appel urgent à agir pour le climat et à renforcer les financements

Des milliers de diplomates et d’experts du climat se dirigent vers Belém, dans l’Amazonie brésilienne, pour la COP30, le dernier cycle en cours des négociations climatiques de l’ONU. Leur mission est on ne peut plus claire : transformer les promesses en actions et s’accorder sur des plans plus ambitieux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Dix ans après Paris, la COP30 pourra-t-elle relancer l’action climatique ?
~ L’hyperstition, un concept au cœur de la vision de Nick Land, idéologue des Lumières sombres autour de Trump
~ Comment les banques centrales peuvent éviter la spirale des anticipations d’inflation
~ Le paradoxe de la Sécurité sociale : et si, pour faire des économies, il fallait l’étendre ?
~ Avec son éphémère test anti-« wokisme », l’Oklahoma ouvre un peu plus les portes de l’école aux lobbies conservateurs
~ Le Brésil est-il en mesure de respecter ses engagements climatiques ?
~ Le problème des « méga-COP » : une conférence de 50 000 personnes peut-elle encore lutter contre le changement climatique ?
~ Afrique : le HCR redoute un coup d’arrêt aux retours de réfugiés faute de financements
~ RDC : faute de fonds, le PAM réduit son aide alors que 25 millions de personnes souffrent de la faim
~ Soudan : l’ONU tire la sonnette d’alarme sur un risque d'atrocité de masse à El Fasher
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter