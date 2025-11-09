Tolerance.ca
Le paradoxe de la Sécurité sociale : et si, pour faire des économies, il fallait l’étendre ?

par Nicolas Da Silva, Maître de conférences en économie de la santé, Université Sorbonne Paris Nord
L'architecture du financement de la Sécurité sociale n’est pas neutre et a même un coût. Illustration avec l’Assurance maladie, qui cumule les sources de financement, tout en produisant des inégalités.

Cet article est publié en partenariat avec Mermoz, la revue du Cercle des économistes dont le numéro 8 a pour thème « Notre modèle social, un chef-d'œuvre en péril ».

Malgré leur diversité, les économistes…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
