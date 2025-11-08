Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le Brésil est-il en mesure de respecter ses engagements climatiques ?

par Pierre-Éloi Gay, Chercheur en sciences de gestion, ESSEC
La réalisation des objectifs climatiques du Brésil repose principalement sur la diminution de la déforestation, et donc sur l'engagement de l'agrobusiness, très réticent pour l'instant.**La Conversation


© La Conversation -
