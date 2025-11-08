Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Le problème des « méga-COP » : une conférence de 50 000 personnes peut-elle encore lutter contre le changement climatique ?

par Dr Hayley Walker, Assistant Professor of International Negotiation, IÉSEG School of Management
Les COP attirent désormais des dizaines de milliers de participants. Une affluence qui pose de nombreux problèmes, et qui doit être réduite, à la fois pour que l’empreinte carbone d’un événement centré sur la lutte contre le réchauffement climatique ne soit pas démesurée et pour que les participants ne soient pas frustrés, ce qui ne peut qu’avoir un effet délétère sur leur participation ultérieure à le mise en œuvre des mesures adoptées durant les COP.

Les gouvernements du monde entier se réuniront bientôt à Belém au Brésil, pour la 30e Conférence des…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
