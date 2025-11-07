Afrique : le HCR redoute un coup d’arrêt aux retours de réfugiés faute de financements

Plus de 42 000 réfugiés ont pu rentrer volontairement chez eux cette année en Afrique de l’Ouest et centrale, portant à plus de 272 000 le nombre total de retours depuis 2021. Mais pour que cette dynamique se poursuive, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) lance un nouvel appel de fonds.



