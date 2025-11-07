Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Afrique : le HCR redoute un coup d’arrêt aux retours de réfugiés faute de financements

Plus de 42 000 réfugiés ont pu rentrer volontairement chez eux cette année en Afrique de l’Ouest et centrale, portant à plus de 272 000 le nombre total de retours depuis 2021. Mais pour que cette dynamique se poursuive, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) lance un nouvel appel de fonds.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
