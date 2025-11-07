Tolerance.ca
RDC : faute de fonds, le PAM réduit son aide alors que 25 millions de personnes souffrent de la faim

Le manque de fonds contraint le Programme alimentaire mondial (PAM) à réduire son aide en République démocratique du Congo, alors que la faim et les combats frappent durement les provinces orientales.


