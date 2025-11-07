Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

En Afghanistan, la culture d’opium chute, mais les drogues de synthèse gagnent du terrain

La culture de l’opium a reculé de 20 % en 2025 en Afghanistan, selon un rapport publié jeudi par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Le pays, qui abritait encore en 2022 plus de 230 000 hectares de pavot, n’en compte plus que 10 200 cette année – une baisse spectaculaire depuis l’interdiction décrétée par les talibans en 2022.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Soudan : l’ONU tire la sonnette d’alarme sur un risque d'atrocité de masse à El Fasher
~ À Belém, le chef de l'ONU appelle à une transition énergétique « juste, rapide et définitive »
~ À Gaza, un enfant sur cinq n'a pas reçu les vaccins essentiels
~ De COP en COP, une géopolitique de la procrastination climatique
~ Combien de temps une tique peut-elle vivre sans piquer un humain ?
~ Le combat continue pour la dignité, l’éducation et la sexualité des jeunes filles dans le monde
~ Grenades lacrymogènes, LBD, Flash-Ball : une doctrine d’État au service de la violence légale ?
~ Madagascar : les clés d'une véritable refondation démocratique
~ Afghanistan : la culture d'opium a baissé de 20% cette année
~ Le Brésil lance un fonds mondial pour inciter à sauver les forêts tropicales
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter