En Afghanistan, la culture d’opium chute, mais les drogues de synthèse gagnent du terrain

La culture de l’opium a reculé de 20 % en 2025 en Afghanistan, selon un rapport publié jeudi par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Le pays, qui abritait encore en 2022 plus de 230 000 hectares de pavot, n’en compte plus que 10 200 cette année – une baisse spectaculaire depuis l’interdiction décrétée par les talibans en 2022.



