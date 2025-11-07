Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

À Belém, le chef de l'ONU appelle à une transition énergétique « juste, rapide et définitive »

Aux portes de l’Amazonie, le Secrétaire général de l’ONU a lancé un nouvel appel à rompre avec l’ère des combustibles fossiles. À quelques jours de l’ouverture de la COP30 à Belem, au Brésil, António Guterres a exhorté les dirigeants mondiaux à accélérer la transition vers les énergies propres, « la source d’électricité la moins chère dans presque tous les pays ».


