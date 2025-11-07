Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Afghanistan : la culture d'opium a baissé de 20% cette année

La culture de l’opium a chuté de 20 % en 2025 en Afghanistan, qui était encore il y a quelques années le premier pays producteur mondial avec une superficie de plus de vingt fois supérieure à celle d’aujourd’hui, a rapporté jeudi une agence des Nations Unies, mettant toutefois en garde contre la montée du trafic de drogues de synthèse.


© Nations Unies -
