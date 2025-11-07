Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

À Gaza, un enfant sur cinq n'a pas reçu les vaccins essentiels

Alors que les agences des Nations Unies s’apprêtent à lancer une vaste campagne de vaccination pour 44 000 enfants dans la bande de Gaza, un nouveau rapport révèle qu’un enfant sur cinq n’a pas reçu les vaccins de base après deux années de guerre.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ De COP en COP, une géopolitique de la procrastination climatique
~ Combien de temps une tique peut-elle vivre sans piquer un humain ?
~ Le combat continue pour la dignité, l’éducation et la sexualité des jeunes filles dans le monde
~ Grenades lacrymogènes, LBD, Flash-Ball : une doctrine d’État au service de la violence légale ?
~ Madagascar : les clés d'une véritable refondation démocratique
~ Afghanistan : la culture d'opium a baissé de 20% cette année
~ Le Brésil lance un fonds mondial pour inciter à sauver les forêts tropicales
~ Afghanistan : la culture d’opium a baissé de 20% cette année
~ Israël a rejeté plus de cent demandes d’aide depuis le cessez-le-feu à Gaza, selon l’ONU
~ À Doha, l'ONU clôt trois jours de sommet sur un appel à transformer les promesses sociales en actes
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter