Observatoire des droits humains

De COP en COP, une géopolitique de la procrastination climatique

par Moïse Tsayem, professeur en géographie, Le Mans Université
Après 30 ans de COP et trop peu d’actes, la COP30 à Belém sera-t-elle enfin celle de l’action climatique ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
