Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le combat continue pour la dignité, l’éducation et la sexualité des jeunes filles dans le monde

La dignité des jeunes filles et leur santé sexuelle ont été au coeur de la journée internationale de la fille le 11 octobre dernier, durant laquelle l’ONU a organisé une discussion dirigée par la Présidente de l’Assemblée générale, Annalena Baerbock, des jeunes défenseuses de droits, des États membres ainsi que des agences de l’ONU. Cécile Mazzacurati, conseillère genre au Fonds des Nations Unies pour les populations (UNFPA), était sur place. 


Lire l'article complet

© Nations Unies -
