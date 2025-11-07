Le combat continue pour la dignité, l’éducation et la sexualité des jeunes filles dans le monde

La dignité des jeunes filles et leur santé sexuelle ont été au coeur de la journée internationale de la fille le 11 octobre dernier, durant laquelle l’ONU a organisé une discussion dirigée par la Présidente de l’Assemblée générale, Annalena Baerbock, des jeunes défenseuses de droits, des États membres ainsi que des agences de l’ONU. Cécile Mazzacurati, conseillère genre au Fonds des Nations Unies pour les populations (UNFPA), était sur place.



