Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Madagascar : les clés d'une véritable refondation démocratique

par Juvence Ramasy, Maître de Conférences en sciences politiques et juridiques, University of Toamasina
La refondation devra garantir la liberté et l’égalité des citoyens grâce au fonctionnement légitime et correct de ses institutions et mécanismes.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
