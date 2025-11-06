Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Afghanistan : la culture d’opium a baissé de 20% cette année

La culture de l’opium a chuté de 20% en 2025 en Afghanistan, qui était encore il y a quelques années premier pays producteur mondial avec une superficie de plus de vingt fois supérieure à celle d’aujourd’hui, a rapporté jeudi une agence des Nations Unies, mettant toutefois en garde contre la montée du trafic de drogues de synthèse.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Le Brésil lance un fonds mondial pour inciter à sauver les forêts tropicales
~ Israël a rejeté plus de cent demandes d’aide depuis le cessez-le-feu à Gaza, selon l’ONU
~ À Doha, l'ONU clôt trois jours de sommet sur un appel à transformer les promesses sociales en actes
~ À la veille de la COP30, le chef de l'ONU appelle à « faire reculer la fièvre » du climat
~ EN DIRECT - Débat au Conseil de sécurité sur les liens entre conflits et climat
~ Climat et conflits : quand la guerre empoisonne la terre – et vice versa
~ Ouragan Melissa en Haïti : la sécurité alimentaire s’est fortement détériorée
~ L’espace-temps n’existe pas, mais c’est un cadre qui permet de comprendre notre réalité
~ Qu’est-ce que le 13-Novembre a changé à la politique de mémoire parisienne ?
~ Du Drugstore Publicis au 13-Novembre : Paris face à ses attentats, une mémoire partielle
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter