Afghanistan : la culture d’opium a baissé de 20% cette année

La culture de l’opium a chuté de 20% en 2025 en Afghanistan, qui était encore il y a quelques années premier pays producteur mondial avec une superficie de plus de vingt fois supérieure à celle d’aujourd’hui, a rapporté jeudi une agence des Nations Unies, mettant toutefois en garde contre la montée du trafic de drogues de synthèse.



