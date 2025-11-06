Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Israël a rejeté plus de cent demandes d’aide depuis le cessez-le-feu à Gaza, selon l’ONU

Près d’un mois après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, les livraisons humanitaires vers Gaza demeurent entravées. Selon les Nations Unies, les autorités israéliennes ont rejeté plus d’une centaine de demandes d’acheminement de matériel de secours depuis la fin des combats.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
