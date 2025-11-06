Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

À Doha, l'ONU clôt trois jours de sommet sur un appel à transformer les promesses sociales en actes

Au terme du deuxième Sommet mondial pour le développement social, qui s’est achevé jeudi dans la capitale qatarie, les Nations Unies ont exhorté les États à traduire en politiques concrètes les engagements pris pour réduire la pauvreté, créer du travail décent et renforcer l’inclusion sociale.


Nations Unies
