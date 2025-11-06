À la veille de la COP30, le chef de l'ONU appelle à « faire reculer la fièvre » du climat

Depuis Belém, au Brésil, qui accueillera lundi 10 novembre le prochain sommet mondial sur le climat, le chef de l'ONU a exhorté jeudi les dirigeants du monde à agir sans délai pour contenir le réchauffement climatique, alors que la planète se dirige vers un dépassement inévitable du seuil de 1,5 °C.



