Climat et conflits : quand la guerre empoisonne la terre – et vice versa

Les guerres laissent derrière elles des villes en ruines et des peuples brisés, mais aussi des terres mortes, des rivières polluées, des champs stériles. À mesure que les catastrophes naturelles attisent les rivalités pour l'eau ou les terres, et que la guerre détruit les écosystèmes, un nouveau cercle vicieux s'installe: l'environnement devient à la fois victime et vecteur de l'insécurité mondiale.



Lire l'article complet