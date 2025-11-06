Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Comment les boomers vivront-ils leur fin de vie au Québec ?

par Jean-Ignace Olazabal, Responsable de programmes, Université de Montréal
Les personnes âgées de 65 ans et plus (environ 2 250 000 personnes en 2033) représenteront 25 % de la population du Québec au début des années 2030, les enfants du baby-boom composant dès lors la presque totalité de la population aînée.

Le taux de mortalité augmentera cela dit progressivement à partir de 2036, avec plus de 100 000…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
