L’espace-temps n’existe pas, mais c’est un cadre qui permet de comprendre notre réalité
par Daryl Janzen, Observatory Manager and Instructor, Astronomy, University of Saskatchewan
La question de l’existence de l’espace-temps ne devrait pas prêter à controverse, ni même poser de problème conceptuel, si l’on tient compte des définitions des termes « espace-temps », « événement » et « instant ». L’idée que l’espace-temps existe n’est pas plus valable que la vieille croyance concernant l’existence d’une sphère céleste : dans les deux cas, il s’agit de modèles centrés sur l’observateur, efficaces et pratiques pour décrire le monde, mais qui ne représentent pas véritablement la réalité.
Pourtant,…
- jeudi 6 novembre 2025