Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’espace-temps n’existe pas, mais c’est un cadre qui permet de comprendre notre réalité

par Daryl Janzen, Observatory Manager and Instructor, Astronomy, University of Saskatchewan
La question de l’existence de l’espace-temps ne devrait pas prêter à controverse, ni même poser de problème conceptuel, si l’on tient compte des définitions des termes « espace-temps », « événement » et « instant ». L’idée que l’espace-temps existe n’est pas plus valable que la vieille croyance concernant l’existence d’une sphère céleste : dans les deux cas, il s’agit de modèles centrés sur l’observateur, efficaces et pratiques pour décrire le monde, mais qui ne représentent pas véritablement la réalité.

Pourtant,…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ EN DIRECT - Débat au Conseil de sécurité sur les liens entre conflits et climat
~ Climat et conflits : quand la guerre empoisonne la terre – et vice versa
~ Ouragan Melissa en Haïti : la sécurité alimentaire s’est fortement détériorée
~ Qu’est-ce que le 13-Novembre a changé à la politique de mémoire parisienne ?
~ Du Drugstore Publicis au 13-Novembre : Paris face à ses attentats, une mémoire partielle
~ La réalité virtuelle s’impose comme un outil aux proches aidants, mais il faut les impliquer dans la conception
~ Intelligences collectives au siècle des Lumières : parterres de théâtre et foules séditieuses
~ Quand changement rime avec harcèlement : les restructurations d’entreprise, le moment de tous les dangers
~ Aider les enseignants à protéger leur voix – et améliorer le bien-être en classe
~ Le Mali bientôt sous contrôle djihadiste ? Analyse d’une rhétorique alarmiste
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter