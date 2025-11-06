Tolerance.ca
Intelligences collectives au siècle des Lumières : parterres de théâtre et foules séditieuses

par Charline Granger, chargée de recherche, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
À l’époque des Lumières, les salles de théâtre furent un laboratoire parfait pour penser la contagion émotionnelle et l’apparition d’une intelligence collective.La Conversation


