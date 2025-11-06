Ce que l’on sait de « Tapinoma magnum », la fourmi noire et brillante qui envahit l’Europe

par Bernard Kaufmann, Maître de conférences en écologie, Université Claude Bernard Lyon 1

Alan Vergnes, Chercheur, Université de Montpellier

Giovanny Destour, Chercheur, Université de Montpellier

Marion Javal, Chercheuse, Institut de recherche pour le développement (IRD)