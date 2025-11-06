Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Ce que l’on sait de « Tapinoma magnum », la fourmi noire et brillante qui envahit l’Europe

par Bernard Kaufmann, Maître de conférences en écologie, Université Claude Bernard Lyon 1
Alan Vergnes, Chercheur, Université de Montpellier
Giovanny Destour, Chercheur, Université de Montpellier
Marion Javal, Chercheuse, Institut de recherche pour le développement (IRD)
La fourmi noire « Tapinoma magnum », dont l’invasion en Europe aurait été facilitée par le changement climatique, inquiète. Voici comment l’identifier et comment bien réagir si vous suspectez sa présence.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
