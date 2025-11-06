Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pourquoi il ne faut pas rapporter de végétaux de retour de voyage

par Christine Tayeh, Coordinatrice scientifique au Laboratoire de la santé des végétaux – Unité Expertise en Risques Biologiques pour la Santé des Végétaux (UERB), Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
Amandine Cunty, Chargée de projet recherche Equipe Bactériologie, UBVO, Laboratoire de la santé des végétaux – Bacteriology team, UBVO, Plant health laboratory, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
Rapporter de voyage ou planter des végétaux importés destinés à la consommation, c’est risquer d’introduire des organismes nuisibles dans l’Hexagone.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Ce que l’on sait de « Tapinoma magnum », la fourmi noire et brillante qui envahit l’Europe
~ Europe. Des tentatives alarmantes visant à faire régresser les droits reproductifs viennent s’ajouter aux obstacles déjà existants à l’accès à l’avortement
~ L'accord commercial entre l'Afrique et les États-Unis est dans l'impasse : ce que les exportateurs peuvent faire
~ Ce que l’on sait de « Tapinoma magnum », la fourmi noire et brillante qui envahit l’Europe
~ Tunisie. Les violations généralisées des droits des personnes réfugiées et migrantes révèlent un risque de complicité de l’UE
~ Cambodge : Arrestations de personnes ayant critiqué le conflit frontalier
~ Gaza : pas de force internationale sans l'aval du Conseil, prévient le chef de l'ONU
~ Les forêts gravement menacées par le réchauffement, les incendies et les ravageurs
~ Plus de neuf pays sur 10 menacés par le déclin de leurs rendements agricoles
~ À Doha, la justice sociale revendiquée comme un droit fondamental
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter