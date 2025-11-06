Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Europe. Des tentatives alarmantes visant à faire régresser les droits reproductifs viennent s’ajouter aux obstacles déjà existants à l’accès à l’avortement

par Amnesty International
Les gouvernements européens doivent prendre des mesures pour garantir un accès égal et universel aux soins liés à l’avortement pour faire face aux restrictions actuellement imposées à cet accès ainsi qu’aux efforts croissants pour le restreindre davantage encore dans la région, a déclaré Amnesty International dans un rapport publié le 6 novembre 2025. Intitulé Quand les […] The post Europe. Des tentatives alarmantes visant à faire régresser les droits reproductifs viennent s’ajouter aux obstacles déjà existants à l’accès à l’avortement appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Ce que l’on sait de « Tapinoma magnum », la fourmi noire et brillante qui envahit l’Europe
~ Pourquoi il ne faut pas rapporter de végétaux de retour de voyage
~ L'accord commercial entre l'Afrique et les États-Unis est dans l'impasse : ce que les exportateurs peuvent faire
~ Ce que l’on sait de « Tapinoma magnum », la fourmi noire et brillante qui envahit l’Europe
~ Tunisie. Les violations généralisées des droits des personnes réfugiées et migrantes révèlent un risque de complicité de l’UE
~ Cambodge : Arrestations de personnes ayant critiqué le conflit frontalier
~ Gaza : pas de force internationale sans l'aval du Conseil, prévient le chef de l'ONU
~ Les forêts gravement menacées par le réchauffement, les incendies et les ravageurs
~ Plus de neuf pays sur 10 menacés par le déclin de leurs rendements agricoles
~ À Doha, la justice sociale revendiquée comme un droit fondamental
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter