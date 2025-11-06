Europe. Des tentatives alarmantes visant à faire régresser les droits reproductifs viennent s’ajouter aux obstacles déjà existants à l’accès à l’avortement

par Amnesty International

Les gouvernements européens doivent prendre des mesures pour garantir un accès égal et universel aux soins liés à l’avortement pour faire face aux restrictions actuellement imposées à cet accès ainsi qu’aux efforts croissants pour le restreindre davantage encore dans la région, a déclaré Amnesty International dans un rapport publié le 6 novembre 2025. Intitulé Quand les […] The post Europe. Des tentatives alarmantes visant à faire régresser les droits reproductifs viennent s’ajouter aux obstacles déjà existants à l’accès à l’avortement appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet