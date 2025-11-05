Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Cambodge : Arrestations de personnes ayant critiqué le conflit frontalier

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un jeune garçon regardait un reportage télévisé sur le conflit frontalier entre la Thaïlande et le Cambodge, dans une maison située dans la province de Sisaket, dans le nord-est de la Thaïlande, près de la frontière avec le Cambodge, le 27 juillet 2025. © 2025 loy Phutpheng/SOPA Images/Sipa USA via AP Photo (Bangkok) – Les autorités cambodgiennes ont arbitrairement arrêté et inculpé au moins 16 personnes pour avoir exprimé leur opinion sur les réseaux sociaux au sujet du conflit frontalier survenu entre le Cambodge et la Thaïlande en juillet et août, a déclaré…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Gaza : pas de force internationale sans l'aval du Conseil, prévient le chef de l'ONU
~ Les forêts gravement menacées par le réchauffement, les incendies et les ravageurs
~ Plus de neuf pays sur 10 menacés par le déclin de leurs rendements agricoles
~ À Doha, la justice sociale revendiquée comme un droit fondamental
~ L’esprit face à la machine : l’ONU appelle à encadrer la révolution des neurotechnologies
~ Brésil. Un massacre perpétré par la police à Rio de Janeiro met en évidence des violences systémiques et racistes
~ Comment les enfants du baby-boom vivront-ils la fin de vie au Québec ?
~ Abyei : entre deux conflits, une paix suspendue
~ Qu’est-ce que la COP et pourquoi la conférence de cette année est-elle si importante ?
~ Active Clubs : le corps comme champ de bataille de l’extrême droite
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter