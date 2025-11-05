Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Gaza : pas de force internationale sans l'aval du Conseil, prévient le chef de l'ONU

Toute transition à Gaza devra préserver son unité avec la Cisjordanie et ouvrir la voie à une solution à deux États entre Israéliens et Palestiniens, a affirmé mardi António Guterres. Le Secrétaire général des Nations Unies s'exprimait à Doha, lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social.


© Nations Unies -
