Les forêts gravement menacées par le réchauffement, les incendies et les ravageurs

Les décennies de progrès dans la protection des forêts, véritables poumons de la planète capables d’absorber le dioxyde de carbone, sont aujourd'hui mis à mal par l'accélération de la crise climatique, ont averti mercredi des experts des Nations Unies.


