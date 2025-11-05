L’esprit face à la machine : l’ONU appelle à encadrer la révolution des neurotechnologies

Alors que les objets connectés s'immiscent de plus en plus dans nos vies, une nouvelle frontière technologique s'ouvre : celle de l'esprit humain. Des experts des Nations Unies alertent sur les dérives possibles d'une innovation sans garde-fous, où la liberté de pensée pourrait devenir la prochaine victime de la révolution numérique.



