Brésil. Un massacre perpétré par la police à Rio de Janeiro met en évidence des violences systémiques et racistes

par Amnesty International

Amnesty International demande l'ouverture dans les meilleurs délais d'une enquête indépendante et impartiale, sous supervision internationale, après l'opération de police la plus meurtrière de l'histoire de l'État de Rio de Janeiro. L'organisation condamne vigoureusement le massacre ayant eu lieu durant l'Operação Contenção, menée le 28 octobre dans les ensembles de favelas (bidonvilles) d'Alemão et de Penha, à Rio



