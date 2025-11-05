Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Brésil. Un massacre perpétré par la police à Rio de Janeiro met en évidence des violences systémiques et racistes

par Amnesty International
Amnesty International demande l’ouverture dans les meilleurs délais d’une enquête indépendante et impartiale, sous supervision internationale, après l’opération de police la plus meurtrière de l’histoire de l’État de Rio de Janeiro. L’organisation condamne vigoureusement le massacre ayant eu lieu durant l’Operação Contenção, menée le 28 octobre dans les ensembles de favelas (bidonvilles) d’Alemão et de Penha, à Rio […] The post Brésil. Un massacre perpétré par la police à Rio de Janeiro met en évidence des violences systémiques et racistes appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Comment les enfants du baby-boom vivront-ils la fin de vie au Québec ?
~ Abyei : entre deux conflits, une paix suspendue
~ Qu’est-ce que la COP et pourquoi la conférence de cette année est-elle si importante ?
~ Active Clubs : le corps comme champ de bataille de l’extrême droite
~ La dynastie familiale des Lur Saluces aux origines du château d’Yquem
~ COP après COP, les peuples autochtones sont de plus en plus visibles mais toujours inaudibles
~ Pourquoi une diminution de la population humaine ne bénéficierait pas forcément à la biodiversité : l’exemple du Japon
~ L’urbanisme pervers de la « reconstruction » de Gaza
~ Le Tour de France à Singapour : quand la Grande Boucle fait étape dans la cité-État
~ De Mai 68 à la génération Z : ce que les révoltes apportent à la démocratie
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter