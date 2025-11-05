Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Un détracteur de la junte malienne victime d'une disparition forcée

par Human Rights Watch
Dans l'après-midi du 25 octobre, Cheick Oumar Diallo discutait avec des amis dans une rue de Bamako, la capitale du Mali. Soudain, quatre gendarmes sont arrivés à bord d’un pick-up et de motos, l'ont arrêté et sont repartis en l’emmenant de force. Click to expand Image Cheick Oumar Diallo, à Bamako, Mali, en 2025. © Privé Une semaine plus tard, Cheick Oumar Diallo, âgé de 43 ans, ancien membre d'un syndicat et détracteur éminent de la junte militaire malienne, n'a toujours pas été revu et son sort reste inconnu.Des témoins ont déclaré que les gendarmes ont dit à Cheick Oumar Diallo…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
