Un détracteur de la junte malienne victime d'une disparition forcée

par Human Rights Watch

Dans l'après-midi du 25 octobre, Cheick Oumar Diallo discutait avec des amis dans une rue de Bamako, la capitale du Mali. Soudain, quatre gendarmes sont arrivés à bord d’un pick-up et de motos, l'ont arrêté et sont repartis en l’emmenant de force. Click to expand Image Cheick Oumar Diallo, à Bamako, Mali, en 2025. © Privé Une semaine plus tard, Cheick Oumar Diallo, âgé de 43 ans, ancien membre d'un syndicat et détracteur éminent de la junte militaire malienne, n'a toujours pas été revu et son sort reste inconnu.Des témoins ont déclaré que les gendarmes ont dit à Cheick Oumar Diallo…



