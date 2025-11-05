Tolerance.ca
Abyei : entre deux conflits, une paix suspendue

Malgré les appels au calme de l'ONU, la zone pétrolière disputée entre le Soudan et le Soudan du Sud reste au bord de l'embrasement.


© Nations Unies -
~ Comment les enfants du baby-boom vivront-ils la fin de vie au Québec ?
~ Qu’est-ce que la COP et pourquoi la conférence de cette année est-elle si importante ?
~ Active Clubs : le corps comme champ de bataille de l’extrême droite
~ La dynastie familiale des Lur Saluces aux origines du château d’Yquem
~ COP après COP, les peuples autochtones sont de plus en plus visibles mais toujours inaudibles
~ Pourquoi une diminution de la population humaine ne bénéficierait pas forcément à la biodiversité : l’exemple du Japon
~ L’urbanisme pervers de la « reconstruction » de Gaza
~ Le Tour de France à Singapour : quand la Grande Boucle fait étape dans la cité-État
~ De Mai 68 à la génération Z : ce que les révoltes apportent à la démocratie
~ Chikungunya, dengue, Nil occidental : en 2025, la France confrontée à une circulation virale sans précédent
